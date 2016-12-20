Из-за задолженности Роберта Просинечки за квартиру закрылся счет клуба "Црвена Звезда"

Баку. 20 декабря REPORT.AZ/ Из-за задолженности главного тренера сборной Азербайджана Роберта Просинечки за снимаемую им квартиру в столице Сербии Белграде заморожен счет клуба "Црвена Звезда".

Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал BN, Р.Просинечки жил в этом доме с января 2011 года по сентябрь 2012 года.

47-летний специалист на тот период был главным тренером команды. Сумма задолженности по аренде жилья составила 37 тыс. евро

Финансовый директор клуба "Црвена Звезда" Стефан Пантович в своем заявлении сообщил, что процесс по этому вопросу длится около двух лет: "На протяжении 2 лет шли переговоры, борьба и, наконец вынесено решение об исполнении. Мы всегда оплачивали долги и решим этот вопрос. Это связано с финансовым положением. Два года назад у нас было свыше 100 судебных разбирательств. А сейчас это число сократилось до 20. 4-5 из них уже решены и произведены оплаты".

Отметим, что Роберт Просинечки был главным тренером клуба "Црвена Звезда" с декабря 2010 года по август 2012 года.