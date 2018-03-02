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    Из-за непопадания в Лигу чемпионов доходность "Арсенала" упала на 62%

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Из-за непопадания в Лигу чемпионов доходность английского футбольного клуба "Арсенал" упала на 62%

    Как сообщает Report, лондонский "Арсенал" опубликовал отчёт о финансовой деятельности клуба за первое полугодие сезона-2017/18.

    Операционная прибыль клуба снизилась на 62% (до 20,7 млн фунтов, годом ранее было 54,4 млн) из-за непопадания в Лигу чемпионов сезона-2017/18.

    Расходы на зарплату выросли на 13,2 млн фунтов, несмотря на то, что система бонусов по итогам сезона оказалась невостребованной.

    Чистая прибыль лондонцев до выплаты налогов благодаря летним трансферам выросла с 12,6 млн фунтов до 25,1 млн.

    Отметим, что переход Пьер-Эмерика Обамейянга в дортмундскую "Боруссию" за 63,75 млн евро в отчётность не вошел.

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