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    ​Из Турецкой футбольной федерации уволили 94 человек

    Их подозревают в связи с FETО

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Из Турецкой футбольной федерации (ТФФ) уволили 94 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, они подозреваются в связи с террористической организацией FETО.

    "ТФФ прервала отношения с 94 сотрудниками. Среди них есть региональные судьи, национальные и региональные наблюдатели и пр.", - говорится в распространенном федерацией заявлении.

    Отметим, что после попытки госпереворота террористической организации FETО в ТФФ приступили к массовой чистке. 

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