​Из Турецкой футбольной федерации уволили 94 человек

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Из Турецкой футбольной федерации (ТФФ) уволили 94 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, они подозреваются в связи с террористической организацией FETО.

"ТФФ прервала отношения с 94 сотрудниками. Среди них есть региональные судьи, национальные и региональные наблюдатели и пр.", - говорится в распространенном федерацией заявлении.

Отметим, что после попытки госпереворота террористической организации FETО в ТФФ приступили к массовой чистке.