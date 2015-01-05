Двое футболистов покинули клуб "Баку"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Премьер-лиге Азербайджана бомбардир первой половины сезона Нурлан Новрузов не присоединился к лагерю клуба "Баку".

Как сообщили Report из клуба, пока неизвестна причина неучастия 22-летнего полузащитника в начавшихся сегодня тренировках, преследующих целью подготовку к очередной части сезона.

Причину Н.Новрузов скрыл как от корпуса тренеров, так и от руководства.

На первой тренировке не участвовал также и Рахман Гаджиев, преждевременно прервавший контракт, заключенный с турецким клубом "Qaziantep BB". В клубе заявили, что в отношении обеих футболистов предпримут меры в соответствии с внутренними дисциплинарными правилами.

С другой стороны, к лагерю команды присоединились 4 новых футболиста. Это - футболист из "Сумгайыта" Тагим Новрузов, полузащитники клуба "Раван" Кямиль Нурахмедов и Рамазан Аббасов, а также бывший нападающий сборной Азербайджана Мурад Гусейнов.

Последним клубом, где выступал М.Гусейнов, был российский клуб "Дагдизель". Ясность в вопрос о том, останутся ли эти футболисты в "Баку", внесут после решения главного тренера Ибрагима Узунджи.

Отметим, что в течение 18-ти туров Премьер-лиги Н.Новрузов забил 9 голов. Им интересуются также и ведущие клубы Азербайджана.