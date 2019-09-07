Иван Перишич: Если не выиграем у Азербайджана, то нынешняя победа не будет иметь значения

"Думаю, что мы играли даже лучше, чем в любом матче на чемпионате мира в России".

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Хорватского футбольного союза, так прокомментировал крупную победу над командой Словакии (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич.

30-летний полузащитник заявил о том, что почти при каждом нападении был шанс забить гол.

"Возможно, это был ключевой матч, но для нас он не будет иметь значения, если мы не выиграем у Азербайджана в понедельник. Давайте пойдём поэтапно и как можно скорее отберёмся на чемпионат Европы", - отметил он.

После четырёх матчей хорваты, набрав девять очков, делят первое-второе место со сборной Венгрии.

Отметим, что матч Азербайджан-Хорватия состоится 9 сентября в 20:00 в Bakcell Arena.