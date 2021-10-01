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ITV покажет основные игры Английской Премьер-лиги

ITV покажет основные игры Английской Премьер-лиги Достигнута договоренность о трансляции по Национальному общественному телевидению (ITV) основных матчей сезона 2021/2022 Английской Премьер-лиги (EPL), имеющей большую зрительскую аудиторию по всему миру, в том числе в Азербайджане.
Футбол
1 октября 2021 г. 14:33
ITV покажет основные игры Английской Премьер-лиги

Достигнута договоренность о трансляции по Национальному общественному телевидению (ITV) основных матчей сезона 2021/2022 Английской Премьер-лиги (EPL), имеющей большую зрительскую аудиторию по всему миру, в том числе в Азербайджане.

Как сообщили Report в ITV, в связи с тем, что любители футбола в настоящее время сталкиваются с проблемой просмотра матчей EPL на территории страны, телеканал, имеющий богатый опыт трансляции престижных спортивных мероприятий, преподнес болельщикам очередной сюрприз. Согласно соглашению, в прямом эфире будут представлены 2 основные встречи каждого тура.

Таким образом, Английская Премьер-лига возвращается в азербайджанское телепространство матчем "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон", который начнется 2 октября в 15:30. 3 октября в 19:30 будет показана игра "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

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Версия на азербайджанском языке İTV İngiltərə Premyer Liqasının mərkəzi oyunlarını nümayiş etdirəcək

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