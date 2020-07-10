Итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

Итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, по результатам жеребьевки стали известны команды, которые сыграют в 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

12-15 августа

1/4 финала

1. "Реал" (Испания) / "Манчестер Сити" (Англия) — "Лион" (Франция) / "Ювентус" (Италия)

2. "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания)

3. "Наполи" (Италия) / "Барселона" (Испания) — "Челси" (Англия) / "Бавария" (Германия)

4. "Аталанта" (Италия) — "Пари Сен Жермен" (Франция)

18-19 августа

Полуфинал

победитель первой 1-й пары - победитель 3-й пары

победитель 2-й пары - победитель 4-й пары

Напомним, что турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Позднее было принято решение доиграть его в августе. Начиная с четвертьфинала противостояния будут проходить в одноматчевом формате в Лиссабоне.