​Итоги первого дня второго раунда квалификаций в Лиге Чемпионов

В Европе проходят матчи второго раунда квалификации Лиги Чемпионов.

Как передает Report, в центральном поединке дня «ПСВ» выдал огненную концовку в домашнем матче с «Базелем». Вице-чемпион Нидерландов до 89-й минуты уступал 1:2, но Сэм Ламмерс спустя 7 минут после выхода на замену головой замкнул подачу с левого фланга, а в компенсированное время Доньелл Мален эффектным ударом пяткой принес голландцам волевую победу.

Загребское «Динамо», «Копенгаген» и АПОЭЛ после выездных побед подтвердили статус фаворитов своих пар. «Олимпиакос» в гостевом поединке с «Викторией Пльзень» не нанес ни одного удара в створ ворот, но и чехи не смогли открыть счет в матче.

Лига Чемпионов. Результаты первых матчей второго раунда квалификации:

Сабуртало (Грузия) - Динамо Загреб (Хорватия) 0:2

Голы: Оршич, 67, Петкович, 78 (с пенальти)

Нью-Сэйнтс (Уэльс) - Копенгаген (Дания) 0:2

Голы: Сотириу, 18, Сков, 61 (с пенальти)

ПСВ (Нидерланды) - Базель (Швейцария) 3:2

Голы: Брума, 14, Ламмерс, 89, Мален, 90+3 - Айети, 45+1, Альдерете, 79

Сутьеска (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр) 0:1

Гол: Де Винченти, 42 (с пенальти)