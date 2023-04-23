Итоги 31-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу будут подведены в Сумгайыте

Сегодня будут подведены итоги 31-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает
Хозяева, имея в активе 25 очков, занимают восьмую строчку турнирной таблицы, "габалинцы" идут четвертыми с 42 очками.
До сих пор команды встречались в первенствах страны 42 раза. В пяти встречах победу праздновал "Сумгайыт", а в 24 - "Габала", в 13 матчах фиксировалась ничья. Гости обладают тотальным преимуществом в разнице мячей – 67:31.
Премьер-лига Азербайджана
ХХХI тур
23 апреля
18:00. "Сумгайы" - "Габала"
Судьи: Рауф Джабаров, Зейнал Зейналов, Эйюб Ибрагимов, Сабухи Байрамов
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
"Капитал Банк Арена", Сумгайыт.
Отметим, что в трех из четырех играх 31-го тура первенства страны была зафиксирована ничья. Очки поделили "Шамахы" и "Кяпаз" (1:1), "Нефтчи" и "Сабаил" (1:1), а также "Карабах" и "Зиря"(2:2). Игра между бакинским "Сабахом" и "Туран Товузом" завершилась победой первых со счетом 2:0.