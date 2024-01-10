О нас

Итальянскому футболисту поступило предложение из Азербайджана

Итальянскому футболисту поступило предложение из Азербайджана Экс-футболисту сборной Италии Марио Балотелли поступило предложение из Азербайджана.
Футбол
10 января 2024 г. 14:30
Итальянскому футболисту поступило предложение из Азербайджана

Экс-футболисту сборной Италии Марио Балотелли поступило предложение из Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил сайту mediagol.it менеджер 33-летнего нападающего Энцо Райола.

По его словам, звездному футболисту помимо Азербайджана поступили предложения из нескольких стран: "Поступают звонки из Израиля, Азербайджана, Аргентины, Бразилии и Китая. Однако Марио хочет вернуться в Италию. Это его желание".

Отметим, что выступающий в настоящее время за турецкий клуб "Адана Демирспор" Марио Балотелли покинет команду в зимний трансферный период.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mario Balotelli receives offer from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mario Balotelli Azərbaycandan təklif alıb

Экслюзивные новости

Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
В прошлом году Германия отказалась предоставить убежище 677 гражданам Азербайджана
5 января 2024 г. 12:28
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
Огнен Гогич: ЕС намеренно затягивает процесс вступления Сербии в свои ряды
4 января 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi