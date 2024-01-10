Итальянскому футболисту поступило предложение из Азербайджана

Экс-футболисту сборной Италии Марио Балотелли поступило предложение из Азербайджана.

Экс-футболисту сборной Италии Марио Балотелли поступило предложение из Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил сайту mediagol.it менеджер 33-летнего нападающего Энцо Райола.

По его словам, звездному футболисту помимо Азербайджана поступили предложения из нескольких стран: "Поступают звонки из Израиля, Азербайджана, Аргентины, Бразилии и Китая. Однако Марио хочет вернуться в Италию. Это его желание".

Отметим, что выступающий в настоящее время за турецкий клуб "Адана Демирспор" Марио Балотелли покинет команду в зимний трансферный период.