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Итальянский тренер возглавит "Порту"

Итальянский тренер возглавит "Порту" Итальянский специалист Франческо Фариоли стал главным тренером "Порту".
Футбол
30 июня 2025 г. 18:03
Итальянский тренер возглавит Порту

Итальянский специалист Франческо Фариоли стал главным тренером "Порту".

Как передает Report, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Отмечается, что 36-летний Фариоли заключил трудовой договор с португальским клубом до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне он возглавлял нидерландский "Аякс", который финишировал в чемпионате на второй позиции. "Порту" минувший розыгрыш чемпионата Португалии команда завершила на третьем месте. Кроме того, «Порту» участвовал в Клубном чемпионате мира – 2025, но не смог пробиться в плей-офф, набрав всего два очка в трех встречах.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyalı baş məşqçi Portuqaliya klubunu çalışdıracaq

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