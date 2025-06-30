Итальянский тренер возглавит "Порту"

Итальянский специалист Франческо Фариоли стал главным тренером "Порту".

Итальянский специалист Франческо Фариоли стал главным тренером "Порту".

Как передает Report, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.

Отмечается, что 36-летний Фариоли заключил трудовой договор с португальским клубом до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне он возглавлял нидерландский "Аякс", который финишировал в чемпионате на второй позиции. "Порту" минувший розыгрыш чемпионата Португалии команда завершила на третьем месте. Кроме того, «Порту» участвовал в Клубном чемпионате мира – 2025, но не смог пробиться в плей-офф, набрав всего два очка в трех встречах.