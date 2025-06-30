Итальянский тренер возглавит "Порту"

Итальянский специалист Франческо Фариоли стал главным тренером "Порту".
Как передает Report, об этом сообщил инсайдер Николо Скира.
Отмечается, что 36-летний Фариоли заключил трудовой договор с португальским клубом до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.
В прошлом сезоне он возглавлял нидерландский "Аякс", который финишировал в чемпионате на второй позиции. "Порту" минувший розыгрыш чемпионата Португалии команда завершила на третьем месте. Кроме того, «Порту» участвовал в Клубном чемпионате мира – 2025, но не смог пробиться в плей-офф, набрав всего два очка в трех встречах.