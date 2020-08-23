Итальянский клуб уволил главного тренера

Итальянская "Парма" объявила об увольнении главного тренера основной команды Роберто Д'Аверсы.
Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.
"Увольнение тренера - результат отсутствия сплочённости, гармонии и энтузиазма в команде, которые были важны для достижения общих целей. Клуб выражает благодарность тренеру за все, что произошло за последние несколько лет. Мы не забудем вклад Роберто в командные успехи и желаем тренеру удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы итальянского клуба.
Д'Аверса возглавлял "Парму" в декабре 2016 года. В сезоне-2019/2020 "Парма" заняла 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал туринский "Ювентус".
Новый сезон в чемпионате Италии начнется 19 сентября.