Итальянский клуб уволил главного тренера

Итальянская "Парма"объявила об увольнении главного тренера основной команды Роберто Д'Аверсы.

Итальянская "Парма" объявила об увольнении главного тренера основной команды Роберто Д'Аверсы.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Увольнение тренера - результат отсутствия сплочённости, гармонии и энтузиазма в команде, которые были важны для достижения общих целей. Клуб выражает благодарность тренеру за все, что произошло за последние несколько лет. Мы не забудем вклад Роберто в командные успехи и желаем тренеру удачи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы итальянского клуба.

Д'Аверса возглавлял "Парму" в декабре 2016 года. В сезоне-2019/2020 "Парма" заняла 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Чемпионом страны стал туринский "Ювентус".

Новый сезон в чемпионате Италии начнется 19 сентября.