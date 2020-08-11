Итальянский "Интер" вышел в полуфинал Лиги Европы

Итальянский футбольный клуб "Интер" одержал победу над германским "Байером" со счетом 2:1 в матче четвертьфинала Лиги Европы.

Итальянский футбольный клуб "Интер" одержал победу над германским "Байером" со счетом 2:1 в матче четвертьфинала Лиги Европы.

Как передает Report, встреча прошла в Дюссельдорфе без зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Николо Барелла (15-я минута) и Ромелу Лукаку (21), у проигравших отличился Кай Хавертц (25).

Лукаку стал первым игроком в истории Лиги Европы и Кубка УЕФА (предыдущее название турнира), который сумел отличиться в девяти встречах подряд. Также он первым в истории "Интера" забил гол в шести матчах еврокубков кряду.

Отметим, что в ходе матча арбитр дважды назначил пенальти и дважды изменил свое решение после просмотра видеоповторов.