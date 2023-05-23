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Итальянский футболист погиб из-за падения в канал

Итальянский футболист погиб из-за падения в канал Полиция Нидерландов начала расследование обстоятельств смерти итальянского футболиста Габриэле Галлани, который во время ночной прогулки упал в канал в Амстердаме.
Футбол
23 мая 2023 г. 07:54
Итальянский футболист погиб из-за падения в канал

Полиция Нидерландов начала расследование обстоятельств смерти итальянского футболиста Габриэле Галлани, который во время ночной прогулки упал в канал в Амстердаме.

Как передает Report, об этом сообщает ParmaToday.

Согласно информации, 24-летний спортсмен гулял в районе Кловенирсбургваль, где расположено много ночных клубов, отстал от друзей и упал в канал, предположительно, в результате несчастного случая.

После получения сигнала об упавшем в воду человеке на место прибыли спасатели, в том числе водолазы, машины скорой помощи и санавиация. Мужчину достали из воды в критическом состоянии и отправили в больницу, где он через несколько часов скончался.

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