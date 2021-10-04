Итальянский экс-футболист Даниэль Леоне умер от рака в 28 лет

Бывший вратарь футбольных клубов "Реджина" и "Катандзаро" Даниэль Леоне умер в возрасте 28 лет после многолетней борьбы с опухолью мозга.

Бывший вратарь футбольных клубов "Реджина" и "Катандзаро" Даниэль Леоне умер в возрасте 28 лет после многолетней борьбы с опухолью мозга.

Как передает Report, об этом сообщает издание Corriere della Sera .

По информации газеты, диагноз футболисту был поставлен еще в 2014 году.

"Все началось с сильной головной боли, которая никогда не проходила. Отсюда анализы и диагноз «опухоль правого лобного мозга", - говорится в материале.

Леоне прооперировали в больнице города Реджо-ди-Калабрия, с октября 2014 года он проходил различные процедуры в Милане, а затем вернулся к тренировкам в январе 2015 года, отмечает издание.

Леоне после лечения продолжил играть в течение следующих трех лет. Однако в 2017 году у вратаря произошел рецидив и ему пришлось перенести запланированную на следующий год операцию. С этого момента Леоне больше никогда не выходил на поле в качестве игрока.

Даниэль Леоне выступал в Италии за клубы "Понтедера", "Торрес", "Реджана", "Катандзаро".