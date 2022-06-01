Италия сыграет в Финалиссима с Аргентиной

Сегодня сыграют последний чемпион Европы Италия и последний победитель Кубка Америки Аргентина.

Сегодня сыграют последний чемпион Европы Италия и последний победитель Кубка Америки Аргентина.

Как сообщает Report, матч под названием "Финалиссима" пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Встречу, которая начнется в 22:45 по бакинскому времени, будет обслуживать чилийский рефери ФИФА Пьеро Маса.

Дополнительное время в игре не назначается. Если победитель не определится в основное время, то команды начнут пробивать пенальти.

Матч пройдет в рамках меморандума о сотрудничестве между УЕФА и Конфедерацией южноамериканского футбола (КОНМЕБОЛ), который действует до 2028 года.

Финалиссима

1 июня

22:45. Италия - Аргентина

Судья: Пьеро Маса (Чили)

Лондон, стадион Уэмбли.