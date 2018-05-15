Итальянский "Милан" осуществил трансфер испанского вратаря

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Итальянский "Милан" привлек в свой состав вратаря "Наполи" Пепе Рейна.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Futbool İtalia, об этом сообщил директор спортивного клуба Массимилиано Мирабелли.

По его словам, они пошли на этот шаг для повышения уровня конкуренции в команде.

Отметим, что контракт Пепе Рейна с неапольской командой истекает в конце сезона. Миланский клуб привлечет испанского голкипера в свой состав в качестве свободного агента.