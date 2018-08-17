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    Итальянский клуб приобрел экс-футболиста "Арсенала"

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Итальянская "Парма" объявила о приобретении бывшего нападающего лондонского "Арсенала" Жервиньо, ранее разорвавшего контракт с китайским клубом "Хэбей Чайна Форчун". 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, итальянский клуб заключил с футболистом 3-летний контракт. 

    Отметим, что Жервиньо выступал за такие клубы, как "Лилль" (Франция), "Арсенал" (Англия) и "Рома" (Италия). 

    В 2015 году завоевал Кубок африканских наций, играя в национальной команде Кот-д’Ивуара. 

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