Итальянский клуб приобрел экс-футболиста "Арсенала"

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Итальянская "Парма" объявила о приобретении бывшего нападающего лондонского "Арсенала" Жервиньо, ранее разорвавшего контракт с китайским клубом "Хэбей Чайна Форчун".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, итальянский клуб заключил с футболистом 3-летний контракт.

Отметим, что Жервиньо выступал за такие клубы, как "Лилль" (Франция), "Арсенал" (Англия) и "Рома" (Италия).

В 2015 году завоевал Кубок африканских наций, играя в национальной команде Кот-д’Ивуара.