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    Итальянский "Интер" выставят на продажу

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Интер" в скором времени выставят на продажу.

    Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, из-за финансовых проблем китайская компания Suninq намерена продать клуб.

    Одной из причин называют проблемы с финансовым "фейр-плей" и неспособностью команды претендовать на европейские успехи.

    Компания намерена продать "Интер" за 60 миллионов евро.

    68,55% акций принадлежат Suninq, а 31,45% - не занимавшемуся в последние годы работами команды президенту клуба Эрику Тохиру.

    Отметим, что до этого отмечалось о возможной продаже акций итальянского клуба "Милан". Среди возможных покупателей упоминаются имена российских бизнесменов, владельца французского "Монако" Дмитрия Рыболевлева и акционера английского "Арсенала" Алишера Усманова. 

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