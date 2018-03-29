Итальянский "Интер" выставят на продажу

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Интер" в скором времени выставят на продажу.

Как сообщает Report со ссылкой на Corriere dello Sport, из-за финансовых проблем китайская компания Suninq намерена продать клуб.

Одной из причин называют проблемы с финансовым "фейр-плей" и неспособностью команды претендовать на европейские успехи.

Компания намерена продать "Интер" за 60 миллионов евро.

68,55% акций принадлежат Suninq, а 31,45% - не занимавшемуся в последние годы работами команды президенту клуба Эрику Тохиру.

Отметим, что до этого отмечалось о возможной продаже акций итальянского клуба "Милан". Среди возможных покупателей упоминаются имена российских бизнесменов, владельца французского "Монако" Дмитрия Рыболевлева и акционера английского "Арсенала" Алишера Усманова.