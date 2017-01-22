Итальянский футболист получил "желтую карточку" за пас вратарю - ВИДЕО

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Полузащитник французской команды "Пари Сен-Жермен" итальянец Марко Верратти получил "желтую карточку" из-за того, что передал вратарю головой мяч, катящийся по полю.

Как передает Report, инцидент произошел во время мачта "Нантом" – "ПСЖ" в рамках 21-го тура чемпионата Франции. Предупреждение Вератти получил после того, как на 30-й минуте наклонился к мячу и толкнул его в руки вратарю Кевину Траппу.

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу "ПСЖ".

Между тем, судья матча оказался прав. По правилам, игроки не могут передавать вратарю мяч головой, грудью, коленом. Это расценивается как неспортивное поведение, даже если голкипер не берет мяч в руки.