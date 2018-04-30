Итальянский футболист: Когда я забил гол в ворота "Карабаха", отец от радости разбил свой телефон

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Футболист итальянского клуба "Фиорентина" Федерико Кьеза коснулся отношений с отцом.

Как сообщает Report, в интервью изданию Times он также вспомнил гол, забитый в ворота "Карабаха" на игре в групповом раунде Лиги Европы: "На матче с "Пескара" я получил красную карточку. Тогда отец 3 дня не разговаривал со мной. Когда же я забил гол в ворота "Карабаха", отец от радости разбил свой телефон".

Отметим, что в сезоне 2016-2017 Федерико Кьеза отличился на выездном матче с "Карабахом" на последней игре в групповом раунде Лиги Европы. На 84-й минуте нападающий забил гол, принесший его команде победу. Он является сыном известного футболиста Энрико Кьезы, выступавшего в сборной Италии в 1996-2001 гг.