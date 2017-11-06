Итальянский футбольный клуб со 105-летней историей признан банкротом

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Итальянский футбольный клуб «Модена» был объявлен банкротом.

Как передает Report, об этом сообщает Football Italia.

На данный момент «Модена» выступает в третьем по силе дивизионе Италии по футболу. На старте чемпионата Серии С сезона-2017/18 клуб потерпел девять поражений подряд, причём три из них — технические, из-за отказа игроков выходить на поле из-за месячных задолженностей по зарплате.

По регламенту итальянского чемпионата, в том случае, если клуб потерпит четыре технических поражения за сезон, он будет исключён из турнира.