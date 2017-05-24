Итальянские СМИ: "Карабах" купит итальянского нападающего за 900 тыс. евро

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Определено имя еще одного футболиста, которого желает приобрести клуб "Карабах". Как передает Report со ссылкой на издание Tuttomercatoweb, это форвард Никола Читро из клуба "Трапани", выступающего в серии Б.

Читро по прозвищу "Месси из Фишано" предложили трехгодичный контракт и 900 тыс. евро в год. 27-летнего форварда желает приобрести "Беневенто", который близок к выходу в серию А. Однако сам футболист положительно относится к заманчивому предложению "Карабаха".

Отметим, что Никола Читро в сезоне 2016/2017 забил 5 голов и сделал 3 плодотворных паса. Он дважды получал желтую карточку, в одном матче был удален с поля.