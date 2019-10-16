История и факты: "Карабах", АПОЕЛ

УЕФА распространил статическую информацию о предстоящем матче между азербайджанским "Карабахом" и люксембургским "Дюделанжем" во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, в первом туре "Карабах" уступил "Севилье" в Баку со счетом (0:3), однако в следующем матче со счетом 4:1 переиграл на выезде "Дюделанж". АПОЕЛ же пока не набрал в группе А ни одного очка - киприоты успели с минимальной разницей уступить "Дюделанжу" (3:4) и "Севилье" (0:1).

Прошлые встречи

• Когда "Карабах" и АПОЕЛ впервые встретились в августе, обе команды отпраздновали победы на выезде. Началось все с победы "Карабаха" на Кипре со счетом 2:1, но в ответном поединке АПОЕЛ, сменив в паузе между матчами на тренерском мостике Паоло Трамеццани на Томаса Долля, забил сопернику два безответных мяча и пробился дальше.

• Это были первые матчи "Карабаха" против кипрских клубов, тогда как АПОЕЛ прежде дважды встречался в квалификации с бакинским "Нефтчи". В предварительном раунде Кубка кубков-1995/96 киприоты выиграли с общим счетом 3:0, а вот в раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА-2012/13 уступили - 2:4. При этом обе встречи в Баку никосийцы завершили ничьими, а значит, в трех матчах в азербайджанской столице АПОЕЛ не проигрывал.

Факты о командах

"Карабах"

• В сезоне 2018/19 "Карабах" стал чемпионом Азербайджана в шестой раз подряд и в седьмой в общей сложности. "Скакуны" опередили на восемь очков занявший второе место "Нефтчи". Они вышли в групповой этап еврокубков в пятый раз кряду. Правда, розыгрыш ЛЕ-2018/19 сложился для них неудачно - команда проиграла пять из шести матчей. "Карабах" по два раза уступил "Спортингу" и "Арсеналу", а также обменялся выездными победами с "Ворсклой".

• Нынешний еврокубковый сезон, как и предыдущий, "Карабах" начал с первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Вылетели азербайджанцы в третьем, уступив АПОЕЛу. Путевку в основную сетку Лиги Европы они завоевали, обыграв в раунде плей-офф "Линфилд" по правилу выездного гола (2:3 г, 2:1 д). "Карабах" ни разу не выходил в весеннюю стадию еврокубков.

• В последних восьми домашних матчах на групповом этапе еврокубков "Карабах" не одержал ни одной победы при семи поражениях. Исключением стала нулевая ничья с "Атлетико". В прошлом сезоне он проиграл все три домашние встречи и потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках (1:6 от "Спортинга" в пятом туре). Гол лиссабонцам - единственный в четырех последних домашних матчах группового этапа Лиги Европы.

АПОЕЛ

• АПОЕЛ является рекордсменом Кипра по числу чемпионских титулов - 28. В прошлом сезоне никосийцы завоевали восьмое чемпионство кряду, однако впервые за шесть лет вылетели из еврокубков еще в квалификации. В раунде плей-офф Лиги Европы АПОЕЛ по пенальти уступил "Астане".

• Нынешнюю еврокубковую кампанию АПОЕЛ начал с комфортной победы над черногорской "Сутьеской" (1:0 г, 3:0 д) во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Затем был бит "Карабах", а в раунде плей-офф киприоты уступили "Аяксу" (0:0 д, 0:2 г) и попали в групповой этап Лиги Европы.

• Первые два групповых этапа Лиги Европы для АПОЕЛа закончились неудачно (2013/14 и 2015/16), зато в своем последнем - в сезоне 2016/17 - киприоты из группы вышли. Одолев на выезде "Олимпиакос", никосийцы финишировали в своем квартете на первом месте. Это единственная победа АПОЕЛа на выезде в 12 последних матчах основной сетки. В 10 из них киприоты терпели поражения, в том числе в пяти последних.

Связи между командами и прочее

• Для Гурбана Гурбанова это будет сотый еврокубковый матч во главе "Карабаха".

• Болгарский полузащитник "Карабаха" Симеон Славчев провел сезон 2015/16 в "Аполлоне" на правах аренды. В Лимасоле он играл вместе с защитником Гиоргосом Меркисом, который ныне выступает за АПОЕЛ. Славчев реализовал пенальти в серии 11-метровых полуфинального матча против АПОЕЛа и помог "Аполлону" выйти в финал, где была бита "Омония".

• Араз Абдуллаев из "Карабаха" в сезоне 2017/18 на правах аренды играл на Кипре за "Анортосис". За пять лет до этого азербайджанский полузащитник помог "Нефтчи" одолеть АПОЕЛ в раунде плей-офф Лиги Европы - Абдуллаев в обоих матчах вышел на замену.

• Полузащитник "Карабаха" Ричард Алмейда в составе "Астаны" переиграл АПОЕЛ в раунде плей-офф прошлой Лиги Европы. Хавбек сборной Азербайджана с бразильскими корнями реализовал первый пенальти в победной для казахстанцев серии пенальти.

• Филип Озобич ("Карабах") и Антонио Яколиш (АПОЕЛ) в 2013 году вместе играли за "Хайдук", а также выступали за юношеские сборные Хорватии.

АПОЕЛ - ''Дюделанж'' 3:4

• Сербский нападающий АПОЕЛа Андрия Павлович забил "Карабаху" за "Копенгаген" в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов-2017/18. Датчане выиграли со счетом 2:1.

Тренеры

• Наставник "Карабаха" Гурбан Гурбанов - лучший бомбардир в истории сборной Азербайджана с 12 голами в 64 матчах. Он регулярно менял клубы на протяжении игровой карьеры, но "Карабах" тренирует уже 11 лет. За это время он выиграл шесть чемпионатов кряду и четыре национальных кубка. Последние шесть сезонов его команда неизменно играет на групповых этапах еврокубков, а в кампании 2017/18 дебютировала в основной сетке Лиги чемпионов. С января по декабрь 2018 года Гурбанов совмещал работу в клубе с должностью наставника сборной Азербайджана.

• В бытность игроком Томас Долль запомнился как талантливый плеймейкер. Он успел поиграть за ГДР и сборную объединенной Германии, в 47 матчах за которые забил восемь голов. Выиграв два титула чемпиона ГДР в берлинском "Динамо", Долль впоследствии выступал в бундеслиге и в серии А, где на протяжении трех сезонов защищал цвета "Лацио". Тренерскую деятельность Долль начал в "Гамбурге", где играл до этого. Период в дортмундской "Боруссии" получился невзрачным, а затем были пять лет в "Ференцвароше". Проявив себя в Венгрии, в августе 2019 года Долль принял предложение АПОЕЛа.

Отметим, что матч "Карабах" - АПОЕЛ состоится 24 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:55.