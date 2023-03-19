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Источник: Месси в начале апреля проведет переговоры с "Аль-Хилялем"

Источник: Месси в начале апреля проведет переговоры с "Аль-Хилялем" Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси и его окружение в начале апреля проведут встречу с клубом "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
Футбол
19 марта 2023 г. 07:09
Источник: Месси в начале апреля проведет переговоры с Аль-Хилялем

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси и его окружение в начале апреля проведут встречу с клубом "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Руди Галетти в своем Twitter.

Так, целью встречи являются переговоры по возможному переходу Месси в состав саудовского клуба.

При этом в СМИ появилась информация, что приоритетом для него стало возвращение в "Барселону", которую он покинул летом 2020 года.

Также отмечалось, что ПСЖ и Месси до сих пор не могут договориться об условиях продления контракта игрока, который завершается летом 2023 года.

По информации, аргентинец потребовал повышения зарплаты, которая была бы соизмерима с окладом Килиана Мбаппе. Рассматриваются два варианта продолжения сотрудничества - либо активация пункта об автоматическом продлении контракта на год, либо заключение нового контракта на один сезон.

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