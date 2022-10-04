​Источник: Месси станет игроком "Барселоны"

Нападающий ПСЖ Лионель Месси станет игроком "Барселоны" летом 2023 года.

Нападающий ПСЖ Лионель Месси станет игроком "Барселоны" летом 2023 года.

Как передает Report, об этом в социальной сети написала аргентинский журналист Вероника Брунати.

"1 июля 2023 года Лионель Месси станет игроком "Барселоны", - отметила она.

Напомним, действующий контракт Месси с ПСЖ рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

В "Барселоне" Месси выступал с 2003 по 2021 год, проведя за клуб 835 матчей и забив 709 голов. В составе испанского клуба он выиграл 10 чемпионатов Испании, семь Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.