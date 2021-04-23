Исполком УЕФА принял окончательное решение по городам - хозяевам Евро-2020

На игры будут допущены не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) окончательно утвердил список городов, в которых пройдут матчи Чемпионата Европы.

Как сообщает Report, сегодня УЕФА принял решение, что матчи групповой стадии Евро-2020, которые должны были пройти в Бильбао и Дублине, перенесены соответственно в Севилью и Санкт-Петербург. Там сыграют команды группы "E".

Исполнительный комитет УЕФА на своем заседании в Ньоне, Швейцария, подтвердил, что запланированные в Мюнхене (Германия) матчи состоятся.

Игры в Бильбао пройдут на стадионе Estadio La Cartuja в Севилье. Здесь пройдут 3 матча группы "Е" и 1 матч 1/8 финала. На игры будут допущены не более 30% болельщиков от общей вместимости стадиона.

Остальные 3 матча группы "Е" были перенесены из Дублина в Санкт-Петербург. Один матч 1/8 финала, который должен был состояться в Дублине, пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне.