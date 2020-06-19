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Исполком АФФА решил не штрафовать клубы

Исполком АФФА решил не штрафовать клубы

В связи с пандемией коронавируса Исполнительный комитет АФФА не стал штрафовать некоторые клубы. 

Об этом Report сообщил руководитель группы лицензирования АФФА Сархан Гаджиев.

По его словам, Исполком не стал штрафовать клубы "Карабах", "Зиря" и "Сабаил" из-за отсутствия женских команд. 

С.Гаджиев отметил, что вышеназванные клубы были оштрафованы в предшествующие годы по той же самой причине: "В этом году, учитывая сложившееся положение, Исполком пошел навстречу клубам. При клубе функционируют различные команды. Согласно правилам лицензирования, у каждого клуба должна быть женская команда. В противном случае клубу грозит штраф в размере 10 тысяч манатов. В этом году Исполком решил не применять штрафы".

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