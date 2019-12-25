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Испанское издание представило символическую сборную всех времён

Испанское издание представило символическую сборную всех времён

Испанское издание AS представило свой вариант символической сборной всех времён.

Как сообщает Report, при этом в состав сборной не попал португальский нападающий Криштиану Роналду, который на протяжении девяти лет выступал за мадридский "Реал" и стал лучшим бомбардиром в истории "Королевского клуба".

Состав символической сборной всех времен от AS выглядит так:

вратарь Лев Яшин (СССР);

защитники Кафу (Бразилия), Бобби Мур (Англия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия);

полузащитники Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Диего Марадона (Аргентина), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания);

нападающие Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

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