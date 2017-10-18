Испанский тренер: "Карабах" - самый профессиональный клуб Азербайджана

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ "Карабах не потерян, он в сердце клуба".

Как сообщает Report, об этом сказал тренер по физической подготовке футбольной команды "Карабах" Рубен Селлес в интервью изданию La Razon перед матчем III тура группового этапа Лиги Чемпионов с испанской командой "Атлетико".

34-летний специалист отметил, что в связи с нагорно-карабахским конфликтом в течение года проводятся различные мероприятия: "3 года назад недалеко от Баку была создана база "Карабаха". Несмотря на это, живет любовь к Карабаху. Два футболиста сборной и тренер, в свое время выступавший в "Карабахе" в качестве футболиста, из зоны конфликта".

Испанский тренер пришел в "Карабах" в мае 2015 года. В 2010 году он в качестве помощника главного тренера работал в команде "Шинник" и тогда научился общаться по-русски: "И в Баку у меня был репетитор. Ежедневно тренировались, я изучал язык. Главный тренер Гурбан Гурбанов говорит на азербайджанском языке и по-русски. У нас есть переводчик, владеющий четырьмя языками, в том числе, испанским. Но и без этого нет проблем. Если есть желание, то найти понимание не сложно. Есть несколько тренеров, владеющих английским помимо русского".

Селлес назвал выход "Карабаха" в групповой этап Лиги Чемпионов историческим событием для Азербайджана. "Люди вышли на улицы. Мы по прилету в Баку были приняты президентом страны", - заявил иностранный тренер.

По его мнению, "Карабах" самый профессиональный клуб Азербайджана: "Главный тренер совместно с менеджером клуба каждый день держат клуб под контролем. Все построено в форме пирамиды. Правда, в первой встрече в группе мы проиграли с крупным счётом. Мы знаем, что это такой процесс, но мы не переварили это поражение. В результате на матч с "Ромой" вышли в абсолютной другой форме".

Отметим, что помимо Рубена Селлеса в "Карабахе" играют испанские футболисты Мичел и Дани Кинтана.