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    Испанский клуб заморозил контракт с футболистом, у которого обнаружили допинг

    Решение будет принято после повторного теста

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Выступающая в испанской Ла Лиге команда "Гранада" заморозила контракт с одним футболистом.

    Как сообщает Report, отмечается о выявлении допинга у нового трансфера Хосе Ангуло.

    По этому поводу в испанский клуб поступило письмо из Конфедерации южноамериканского футбола.

    В письме говорится, что допинг был обнаружен во время выступления 21-летнего футболиста в составе "Индепендьенте" в Кубке Либертадорес.

    СМИ Гранады отмечают об употреблении футболистом кокаина.

    Клуб намерен повторно провести допинг-тест. Лишь после этого будет принято решение.

    Отметим, что некоторое время назад клуб "Гранада" заключил с Ангуло пятилетний контракт. 

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