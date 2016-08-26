Испанский клуб заморозил контракт с футболистом, у которого обнаружили допинг

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Выступающая в испанской Ла Лиге команда "Гранада" заморозила контракт с одним футболистом.

Как сообщает Report, отмечается о выявлении допинга у нового трансфера Хосе Ангуло.

По этому поводу в испанский клуб поступило письмо из Конфедерации южноамериканского футбола.

В письме говорится, что допинг был обнаружен во время выступления 21-летнего футболиста в составе "Индепендьенте" в Кубке Либертадорес.

СМИ Гранады отмечают об употреблении футболистом кокаина.

Клуб намерен повторно провести допинг-тест. Лишь после этого будет принято решение.

Отметим, что некоторое время назад клуб "Гранада" заключил с Ангуло пятилетний контракт.