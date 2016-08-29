Испанский клуб заключил контракт с отбывающим наказание бывшим футболистом

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Авилес" заключил контракт с отбывающим наказание бывшим футболистом Алексом Ариасом.

Как сообщает Report со ссылкой на "Marca", сегодня на клубном стадионе пройдёт презентация 27-летнего футболиста.

По условиям контракта, отбывающий тюремный срок игрок будет участвовать лишь на тренировках и играх футбольной команды.

Отметим, что в январе 2015 года Ариас был лишен свободы сроком на 4 года. В 2011 году он стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека.