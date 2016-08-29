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    Испанский клуб заключил контракт с отбывающим наказание бывшим футболистом

    Игрок лишен свободы сроком на 4 года

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Авилес" заключил контракт с отбывающим наказание бывшим футболистом Алексом Ариасом.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Marca", сегодня на клубном стадионе пройдёт презентация 27-летнего футболиста.

    По условиям контракта, отбывающий тюремный срок игрок будет участвовать лишь на тренировках и играх футбольной команды.

    Отметим, что в январе 2015 года Ариас был лишен свободы сроком на 4 года. В 2011 году он стал виновником ДТП, в результате которого погибли два человека.

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