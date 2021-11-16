Испанский клуб заинтересовался бывшим игроком сборной Азербайджана

10:15 Испанский клуб "Луго" заинтересовался бывшим игроком сборной Азербайджана Эдди Исрафиловым.

Испанский клуб "Луго" заинтересовался бывшим игроком сборной Азербайджана Эдди Исрафиловым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Сегунды, сейчас 29-летний полузащитник на просмотре и уже приступил к тренировкам с коллективом клуба.

Решение о том, останется ли он в команде, будет принято через несколько дней.

Отметим, что последним клубом Эдди Исрафилова был "Альбасете", из которого футболист ушел в июне этого года. Он был приглашен в сборную Азербайджана в 2015 году. Последний матч за национальную команду он провел в ноябре 2019 года в отборочном матче Евро-2020 против сборной Словакии, который завершился проигрышем со счетом 0:2.