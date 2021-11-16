Испанский клуб заинтересовался бывшим игроком сборной Азербайджана

Испанский клуб "Луго" заинтересовался бывшим игроком сборной Азербайджана Эдди Исрафиловым.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Сегунды, сейчас 29-летний полузащитник на просмотре и уже приступил к тренировкам с коллективом клуба.
Решение о том, останется ли он в команде, будет принято через несколько дней.
Отметим, что последним клубом Эдди Исрафилова был "Альбасете", из которого футболист ушел в июне этого года. Он был приглашен в сборную Азербайджана в 2015 году. Последний матч за национальную команду он провел в ноябре 2019 года в отборочном матче Евро-2020 против сборной Словакии, который завершился проигрышем со счетом 0:2.