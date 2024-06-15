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Испанский футболист стал самым молодым игроком Чемпионата Европы

Испанский футболист стал самым молодым игроком Чемпионата Европы Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче Чемпионата Европы по футболу.
Футбол
15 июня 2024 г. 20:49
Испанский футболист стал самым молодым игроком Чемпионата Европы

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче Чемпионата Европы по футболу.

Как передает Report, форвард вышел в стартовом составе на матч первого тура группового этапа против команды Хорватии. Испанец появился на поле в возрасте 16 лет и 338 дней.

Он превзошел рекорд полузащитника сборной Польши Кацпера Козловского, который в июне 2021 года принял участие во встрече второго тура групповой стадии с командой Испании (1:1) в возрасте 17 лет и 246 дней.

Ямаль является воспитанником испанской "Барселоны", за основную команду он выступает с июля 2023 года и уже успел провести 51 матч, отметившись в них 7 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. В сентябре 2023 года нападающий стал самым молодым дебютантом и автором первого гола в истории сборной Испании - в возрасте 16 лет и 57 дней футболист поразил ворота команды Грузии в матче квалификации на чемпионат Европы (7:1).

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Версия на азербайджанском языке İspaniya millisinin futbolçusu Avropa çempionatlarının tarixinə düşüb

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