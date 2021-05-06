Испанский футболист: Раньше азербайджанский футбол хорошо финансировался

Испанский защитник отметил, что быстро адаптировался в стране

"Азербайджан - экзотическая страна. Когда я там выступал, футболисты хорошо оплачивались".

Как сообщает Report, об этом рассказывая о своей карьере в Азербайджане сайту marbella24.es сказал бывший футболист "Хазар Лянкяран" Альваро Силва:

Испанский защитник отметил, что быстро адаптировался в стране: "Хотя клуб располагался далеко от столицы Баку, условия были хорошими. Тогда Тони Доблас тоже выступал в "Хазар Лянкяране". Главным тренером команды был Джон Бенджамин Тошак. С этим коллективом мы выиграли Суперкубок Азербайджана".

Альваро Силва выступал за "Хазар Лянкяран" в сезоне 2013/2014.