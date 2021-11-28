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Испанский футболист: Приятно забивать такой гол "Карабаху"

Испанский футболист: Приятно забивать такой гол "Карабаху" "Я просто ударил, и мяч двинулся по желаемой траектории и вошел в ворота".
Футбол
28 ноября 2021 г. 09:53
Испанский футболист: Приятно забивать такой гол Карабаху

"Я просто ударил и мяч двинулся по желаемой траектории, войдя в ворота".

Как сообщает Report, об этом заявил игрок кипрской "Омонии" Жорди Гомес, рассказывая о голе, который он забил из центра поля в групповом матче Лиги конференций УЕФА, который завершился ничьей 2:2 с "Карабахом" в Баку.

"В тот момент я принял неожиданное решение и попытал счастья. Отрадно, что мое желание сбылось. Это прекрасное чувство - забить такой гол Карабаху", - заявил испанский полузащитник.

Отметим, что 36-летний игрок отличился на 90-й минуте встречи.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyalı futbolçu: "Qarabağ"a bu cür qol vurmaq gözəl hissdir"

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