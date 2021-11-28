Испанский футболист: Приятно забивать такой гол "Карабаху"

"Я просто ударил, и мяч двинулся по желаемой траектории и вошел в ворота".

"Я просто ударил и мяч двинулся по желаемой траектории, войдя в ворота".

Как сообщает Report, об этом заявил игрок кипрской "Омонии" Жорди Гомес, рассказывая о голе, который он забил из центра поля в групповом матче Лиги конференций УЕФА, который завершился ничьей 2:2 с "Карабахом" в Баку.

"В тот момент я принял неожиданное решение и попытал счастья. Отрадно, что мое желание сбылось. Это прекрасное чувство - забить такой гол Карабаху", - заявил испанский полузащитник.

Отметим, что 36-летний игрок отличился на 90-й минуте встречи.