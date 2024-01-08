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Испанский футболист попрощался с клубом "Карабах"

Испанский футболист попрощался с клубом "Карабах" Испанский футболист Гаспар Панадеро попрощался с футбольным клубом "Карабах".
Футбол
8 января 2024 г. 09:47
Испанский футболист попрощался с клубом Карабах

Испанский футболист Гаспар Панадеро попрощался с футбольным клубом "Карабах".

Как передает Report, об этом 26-летний полузащитник сообщил на своей странице в социальной сети.

Он выразил благодарность руководству клуба и болельщикам.

"Дорогие товарищи по команде, тренерский штаб, руководство и, прежде всего, болельщики "Карабаха", пришло время прощаться. Прежде всего хотел бы поблагодарить клуб за оказанное мне доверие. Для меня большая честь носить вашу форму", - написал Панадеро.

Отметим, что Гаспар Панадеро, перешедший в "Карабах" из испанского клуба "Кадис" летом 2021 года, провел в Премьер-лиге в составе агдамского клуба всего 4 игры.

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