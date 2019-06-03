Испанские СМИ: Гризман и Неймар хотят перейти в "Барселону"

По информации испанской прессы, форвард "Атлетико Мадрид" Антуан Гризман и нападающий ПСЖ Неймар хотят перейти в "Барселону".

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Гризман является главной трансферной целью "Барселоны". С 1 июля сумма отступных за француза будет составлять 120 млн евро.

Также, по информации источника, Неймар жалеет об уходе из "Барселоны" в 2017 году и хотел бы вернуться, однако его нынешний клуб, ПСЖ, не рассматривает вариант его продажи.

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