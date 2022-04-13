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Испанские клубы в полуфинале, "Бавария" и "Челси" прекратили борьбу

Испанские клубы в полуфинале, "Бавария" и "Челси" прекратили борьбу Испанский футбольный клуб "Реал" дома со счетом 2:3 уступил английскому "Челси" во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.
Футбол
13 апреля 2022 г. 01:41
Испанские клубы в полуфинале, Бавария и Челси прекратили борьбу

Испанский футбольный клуб "Реал" дома со счетом 2:3 уступил английскому "Челси" во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде в ночь на среду на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе "Реала" голы забили Родриго (80-я минута), Карим Бензема (96). У "Челси" отличились Мэйсон Маунт (15), Антонио Рюдигер (51), Тимо Вернер (75). Испанский клуб вышел в полуфинал по сумме двух матчей - в первой игре, прошедшей в Лондоне, победу со счетом 3:1 одержал "Реал". В полуфинале "Реал" встретится с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и испанским "Атлетико". Первый матч между командами завершился победой "Манчестер Сити" со счетом 1:0, ответная игра пройдет 13 апреля.

"Реал" и "Челси" встречались в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2020/21, тогда победу по сумме двух матчей одержала английская команда (1:1, 2:0).

Испанский "Вильярреал" со счетом 1:1 сыграл вничью с германской "Баварией" в ответном матче четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Германии.

В составе "Баварии" гол забил Роберт Левандовский (52-я минута, у "Вильярреала" отличился Самуэль Чуквуезе (88). Первый матч в Испании завершился победой "Вильярреала" со счетом 1:0.

По сумме двух матчей "Вильярреал" впервые за 16 лет вышел в полуфинал главного еврокубкового турнира. В сезоне-2005/06 испанская команда в двухматчевом противостоянии проиграла английскому "Арсеналу". "Вильярреал" является действующим победителем Лиги Европы. В полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов испанский клуб встретится с победителем противостояния между португальской "Бенфикой" и английским "Ливерпулем", первый матч команд в Португалии завершился победой гостей со счетом 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Видеоİspaniya klubları yarımfinalda, "Bavariya" və "Çelsi" mübarizəni dayandırıb

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