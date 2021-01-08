Испанские болельщики критикуют футболиста сборной Азербайджана

Болельщики испанского "Альбасете" раскритиковали игрока клуба, футболиста азербайджанской сборной Эдди Исрафилова.
Как сообщает Report, группа местных фанатов в Twitter заявила, что не удовлетворена выступлением 28-летнего полузащитника.
При этом один из болельщиков назвал Э.Исрафилова худшим игроком в истории клуба. Фанат написал, что бывший спортивный директор "Альбасете" Мауро Перес должен выплатить компенсацию за подписание 4-летнего контракта с Исрафиловым.
Отметим, что Эдди Исрафилов выступает в "Альбасете" с 2019 года. После 20 туров в испанской Сегунде команда с 15 очками расположилась на последней - 22-й строчке.