Испанские болельщики критикуют футболиста сборной Азербайджана

Болельщики испанского "Альбасете" раскритиковали игрока клуба, футболиста азербайджанской сборной Эдди Исрафилова.

Болельщики испанского "Альбасете" раскритиковали игрока клуба, футболиста азербайджанской сборной Эдди Исрафилова.

Как сообщает Report, группа местных фанатов в Twitter заявила, что не удовлетворена выступлением 28-летнего полузащитника.

При этом один из болельщиков назвал Э.Исрафилова худшим игроком в истории клуба. Фанат написал, что бывший спортивный директор "Альбасете" Мауро Перес должен выплатить компенсацию за подписание 4-летнего контракта с Исрафиловым.

Отметим, что Эдди Исрафилов выступает в "Альбасете" с 2019 года. После 20 туров в испанской Сегунде команда с 15 очками расположилась на последней - 22-й строчке.