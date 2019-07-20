Испанская федерация открыла дело в отношении "Барселоны" из-за перехода Гризманна

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) открыла дисциплинарное дело в отношении "Барселоны" по поводу перехода в каталонский клуб французского нападающего Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико".

Как передаёт Report, об этом сообщает испанское издание As.

Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону" 12 июля за €120 млн. Позднее клуб из Мадрида выступил с заявлением, что "Барселона" вела переговоры с французским нападающим с февраля 2018 года и способствовала тому, чтобы Гризманн договорился с руководством мадридского клуба о снижении суммы отступных. Позднее появилась информация, что "Атлетико" располагает доказательствами переговоров футболиста с представителями каталонского клуба в марте. Мадридский клуб потребует от "Барселоны" еще €80 млн., которые входили в первоначальную сумму отступных за француза.