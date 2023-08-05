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Испанская "Cельта" расторгла контракт с осужденным игроком

Испанская "Cельта" расторгла контракт с осужденным игроком Испанская "Сельта" расторгла контракта с нападающим Санти Миной.
Футбол
5 августа 2023 г. 08:57
Испанская Cельта расторгла контракт с осужденным игроком

Испанская "Сельта" расторгла контракта с нападающим Санти Миной.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба.

"После тщательного анализа различных юридических альтернатив "Сельта" приняла твердое решение расторгнуть трудовой договор с Санти Миной в одностороннем порядке.

Это решение, поддержанное Ла Лигой, отражает первоначальную позицию клуба, который с первого дня заявлял о том, что ценности "Сельты" превыше всего, и о готовности защищать их до конца, в том числе в случае последствий с точки зрения спортивного планирования", - говорится в заявлении.

В июле стало известно о том, что Мина был приговорен к четырем годам тюремного заключения за домогательства. Инцидент произошел в 2017 году, тогда футболист выступал за "Валенсию". Мина будет должен заплатить пострадавшей €25 тыс. У него есть право обжаловать решение в Верховном суде Испании.

В прошлом сезоне Мина играл за саудовский "Аль-Шабаб" на правах аренды. За "Сельту" он выступал с 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке İspaniyanın “Selta” klubu həbs olunmuş futbolçu ilə müqaviləyə xitam verib

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