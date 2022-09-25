Испания потерпела первое домашнее поражение в последних 22 матчах

Сборная Испании уступила Швейцарии в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со счётом 1:2.

Сборная Испании уступила Швейцарии в матче 5-го тура Лиги наций УЕФА со счётом 1:2.

Как передает Report со ссылкой BBC, сборная Испании потерпела первое домашнее поражение в своих последних 22 матчах.

15 октября 2018 года испанцы в родных стенах проиграли команде Англии со счётом 2:3. Этот матч состоялся в рамках Лиги наций. Команды играли на домашней арене «Севильи» - «Рамон Санчес Писхуан».

В следующем матче нынешнего розыгрыша турнира подопечные Луиса Энрике сразятся с командой Португалии. Встреча между сборными Испании и Португалии состоится 27 сентября, начало — в 22:45 (бакинское время).

На данный момент у испанской команды, занимающей второе место в группе 2 Лиги А, в активе восемь очков. Португалия, лидирующая в этом квартете, опережает своего соперника на два очка.