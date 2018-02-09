 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Испания по пенальти обыграла Казахстан и пробилась в финал ЧЕ по мини-футболу

    Основное и дополнительное время завершилось вничью – 5:5

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Матч 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу Казахстан – Испания завершился победой испанцев в серии пенальти.

    Как передает Report, основное и дополнительное время завершилось вничью – 5:5.

    В составе испанской команды отличились Пола, Хоселито, Марк Тольра и Мигелин. Еще один мяч в свои ворота забил Чингиз Есенаманов. У Казахстана забивали Тайнан, голкипер Игита, Павел Таку, Дуглас и Серик Жаманкулов. В серии пенальти точнее были испанцы – 3:1.

    В финале сборная Испании сыграет с командой Португалии, которая ранее обыграла сборную России (3:2).

    Любляна (Словения), Мини-футбол, ЧЕ

    1/2 финала

    Казахстан – Испания – 5:5. По пенальти – 1:3

    Голы: Тайнан, 07:04, Игита, 24:14, Таку, 24:59, Дуглас, 38:41, Жаманкулов, 47:33 – Есенаманов, 15:34, в свои ворота, Тольра, 18:42, Хоселито, 28:08, Пола, 33:01, Мигелин, 42:27.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi