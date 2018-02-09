Испания по пенальти обыграла Казахстан и пробилась в финал ЧЕ по мини-футболу

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Матч 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу Казахстан – Испания завершился победой испанцев в серии пенальти.

Как передает Report, основное и дополнительное время завершилось вничью – 5:5.

В составе испанской команды отличились Пола, Хоселито, Марк Тольра и Мигелин. Еще один мяч в свои ворота забил Чингиз Есенаманов. У Казахстана забивали Тайнан, голкипер Игита, Павел Таку, Дуглас и Серик Жаманкулов. В серии пенальти точнее были испанцы – 3:1.

В финале сборная Испании сыграет с командой Португалии, которая ранее обыграла сборную России (3:2).

Любляна (Словения), Мини-футбол, ЧЕ

1/2 финала

Казахстан – Испания – 5:5. По пенальти – 1:3

Голы: Тайнан, 07:04, Игита, 24:14, Таку, 24:59, Дуглас, 38:41, Жаманкулов, 47:33 – Есенаманов, 15:34, в свои ворота, Тольра, 18:42, Хоселито, 28:08, Пола, 33:01, Мигелин, 42:27.