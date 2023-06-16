Испания обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Италии в полуфинальном матче футбольной Лиги наций.

Сборная Испании со счетом 2:1 обыграла команду Италии в полуфинальном матче футбольной Лиги наций.

Как передает Report , встреча прошла в Энсхеде (Нидерланды).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Йереми Пино (3-я минута) и Хоселу (88). У проигравших отличился Чиро Иммобиле (11, с пенальти).

В финальном матче сборная Испании сыграет с командой Хорватии, которая в среду обыграла нидерландцев со счетом 4:2 в дополнительное время. Финал и матч за третье место состоятся 18 июня. Финальная стадия Лиги наций проходит в Нидерландах.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1). Первый розыгрыш турнира выиграли португальцы.