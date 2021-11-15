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Испания, Хорватия и Сербия вышли в финальную часть чемпионата мира-2022

Испания, Хорватия и Сербия вышли в финальную часть чемпионата мира-2022 Сборные Испании, Хорватии и Сербии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, заняв первые места в своих отборочных группах.
Футбол
15 ноября 2021 г. 02:06
Испания, Хорватия и Сербия вышли в финальную часть чемпионата мира-2022

Сборные Испании, Хорватии и Сербии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, заняв первые места в своих отборочных группах.

Как передает Report, в последнем туре группового этапа отборочного турнира сборная Сербии в гостях обыграла португальцев со счетом 2:1. Сборная Испании на своем поле переиграла команду Швеции (1:0).

Сборная Сербии набрала 20 очков, португальцы заняли второе место в группе А с 17 очками. В другом матче Сборная Ирландии со счетом 3:0 обыграла команду Люксембурга и заняла третье место (9 очков). Люксембуржцы финишировали четвертыми (9), пятое место заняла команда Азербайджана (1).

В матче группы В сборная Греции сыграла вничью с командой Косова со счетом 1:1. Первое место в группе заняла сборная Испании (19 очков), далее расположились команды Швеции (15), Греции (10), Грузии (7) и Косова (5).

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Сербии, Франции и Хорватии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

Сборные Португалии и Швеции сыграют в плей-офф за выход на чемпионат мира. Участие в раунде плей-офф также обеспечили себе сборные России, Австрии, Северной Македонии, Уэльса, Чехии и Шотландии.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоXorvatiya, Serbiya və İspaniya DÇ-2022-yə, Portuqaliya, İsveç, Rusiya və Şimali Makedoniya pley-offa vəsiqə qazanıb

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