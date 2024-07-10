Испанец Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который сумел забить гол на чемпионате Европы.

Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который сумел забить гол на чемпионате Европы.

Как сообщает Report , форварду удалось поразить ворота команды Франции в матче 1/2 финала в возрасте 16 лет и 362 дней.

Он превзошел рекорд швейцарского нападающего Йохана Фонлантена, который удерживал достижение с 2004 года. Тогда футболист забил гол в заключительной игре групповой стадии в ворота команды Франции (1:3), ему было 18 лет и 141 день.

Ямаль также стал самым молодым игроком, который принял участие в полуфинальных матчах чемпионата мира или Европы. Прежнее достижение принадлежало трехкратному победителю мирового первенства бразильцу Пеле, который в 1958 году сыграл в 1/2 финала чемпионата мира в возрасте 17 лет и 244 дней.

Кроме того, Ямаль стал самым молодым футболистом, который сумел забить гол в полуфинальной игре на одном из этих турниров. По этому показателю он также превзошел Пеле, который в 1958 году поразил ворота соперника в возрасте 17 лет и 239 дней.