Испанец Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который сумел забить гол на чемпионате Европы.
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Он превзошел рекорд швейцарского нападающего Йохана Фонлантена, который удерживал достижение с 2004 года. Тогда футболист забил гол в заключительной игре групповой стадии в ворота команды Франции (1:3), ему было 18 лет и 141 день.
Ямаль также стал самым молодым игроком, который принял участие в полуфинальных матчах чемпионата мира или Европы. Прежнее достижение принадлежало трехкратному победителю мирового первенства бразильцу Пеле, который в 1958 году сыграл в 1/2 финала чемпионата мира в возрасте 17 лет и 244 дней.
Кроме того, Ямаль стал самым молодым футболистом, который сумел забить гол в полуфинальной игре на одном из этих турниров. По этому показателю он также превзошел Пеле, который в 1958 году поразил ворота соперника в возрасте 17 лет и 239 дней.