Исламиада: Сборной Азербайджана присудили победу

Сборной Азербайджана по футболу среди игроков до 23 лет, участвующей в V Играх исламской солидарности в турецкой Конье, присудили техническую победу.

Сборной Азербайджана по футболу среди игроков до 23 лет, участвующей в V Играх исламской солидарности в турецкой Конье, присудили техническую победу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, победа была присуждена азербайджанской сборной в связи с тем, что сборная Ирана, с которой должна была состояться встреча в группе В, не приехала на игру.

Матч не состоится, а сопернику будет засчитано техническое поражение.

Отметим, что сборная Азербайджана в своем первом матче в группе проиграла Саудовской Аравии со счетом 0:1. Подопечные Самира Алиева сыграют со сборной Марокко 12 августа.