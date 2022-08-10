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Исламиада: Сборной Азербайджана присудили победу

Исламиада: Сборной Азербайджана присудили победу Сборной Азербайджана по футболу среди игроков до 23 лет, участвующей в V Играх исламской солидарности в турецкой Конье, присудили техническую победу.
Футбол
10 августа 2022 г. 12:12
Исламиада: Сборной Азербайджана присудили победу

Сборной Азербайджана по футболу среди игроков до 23 лет, участвующей в V Играх исламской солидарности в турецкой Конье, присудили техническую победу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, победа была присуждена азербайджанской сборной в связи с тем, что сборная Ирана, с которой должна была состояться встреча в группе В, не приехала на игру.

Матч не состоится, а сопернику будет засчитано техническое поражение.

Отметим, что сборная Азербайджана в своем первом матче в группе проиграла Саудовской Аравии со счетом 0:1. Подопечные Самира Алиева сыграют со сборной Марокко 12 августа.

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Версия на азербайджанском языке İslamiada: Azərbaycan millisi oynamadan qələbə qazanıb

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