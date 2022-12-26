Иско может продолжить карьеру в Англии или США

Полузащитник Иско попал в сферу интересов клубов АПЛ и МЛС.

Полузащитник Иско попал в сферу интересов клубов АПЛ и МЛС.

Как передает Report, об этом сообщает AS.

Бывший футболист «Реала» может продолжить карьеру в «Вулверхэмптоне» или «Лос-Анджелес Гэлакси». Эти клубы проявляют к игроку интерес.

Испанец ранее расторг контракт с «Севильей». Иско мог покинуть команду из-за конфликта со спортивным директором клуба Мончи и положения андалусийцев в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, Иско стал игроком «Севильи» минувшим летом. Всего 30-летний футболист принял участие в 19 официальных матчах за клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи.